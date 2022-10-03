Наталья Могилевская получила почетную награду от украинских военных

Певица Наталья Могилевская во время войны давала множество концертов для украинских военнослужащих.

На одном из своих выступлений Наталья Могилевская получила неожиданную награду от бойцов ВСУ. Таким образом, военные поблагодарили певицу за ее помощь и поддержку украинской армии.

Видео с моментом вручения Могилевская поделилась на своей странице в Instagram. Наталья не сдержала эмоций и со счастливой улыбкой похвасталась нагрудным знаком на своем жакете.

"Я была очень удивлена! Это отличие для меня много значит! Я благодарна, мои дорогие, за вашу героическую работу. Желаю всем нам победы! Чрезвычайно счастлива, что смогла стать полезной для Украины и для вас", — написала исполнительница.

Поклонники певицы поздравили ее с еще одной почетной наградой в комментариях под видео.

Очень гордимся тобой!

Наталья, вы наша гордость!

Вы – невероятная!

Напомним, ранее Наталья Могилевская показала, какой неожиданный подарок для нее подготовили бойцы ВСУ после концерта.

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