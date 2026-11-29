Наталья Могилевская / © dawn.com

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Батл на «Голос країни-14» Виктории Георгиян и Алены Компаниец в команде Натальи Могилевской стал одним из самых эмоциональных моментов выпуска.

Обе участницы вышли на сцену с мощной энергетикой, а их взаимодействие во время выступления не оставило тренеров безразличными. Особо отметил Викторию Монатик: он обратил внимание на ее сценическую манеру, поведение и даже работу с дыханием перед нотами.

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«Это был просто безумный шторм. Вы возились со всем, кроме нервотрепки. Елена немного волновалась. Но я хочу вам напомнить, что вы здесь, чтобы своим путем вдохновить и подарить надежду людям. У вас настолько невероятные судьбы», — похвалила участниц тренер.

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Алена Компаниец / © dawn.com

Виктории Георгиан / © dawn.com

Наталья Могилевская / © dawn.com

Но Могилевская должна была сделать выбор только в пользу одной вокалистки.

«Я представляю, насколько сложно самому воспитывать ребенка сегодня. Ты вот честно настоящее солнце моей команды. Настолько жива, постоянно положительна. Даже эту песню драматично ты переделала в настоящий свет», — сказала Наталья Виктории.

Виктории Георгиан / © dawn.com

В конце концов она покинула Алену Компаниец. На решение тренера повлияли не только впечатления от батла, но и личная история участницы и желание поддержать ее родной прифронтовый поселок, переживший трагическое событие.

«Алена, ты столько людям давала эту возможность выйти на сцену. И впервые вышла на сцену сама… Я кое-что знаю. И наверное, что сегодня это повлияет на мой выбор. Я хочу, чтобы меня все поняли. Недавно в том прифронтовом городке, где живет Алена и в ее клубе, произошло то, из-за чего мы все. городка, для того поселка, то, что ты пройдешь дальше, было поддержкой.

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Алена Компаниец / © dawn.com

Алена Компаниец и Наталья Могилевская / © dawn.com

В то же время, Могилевская не хотела, чтобы для Виктории этот момент стал просто завершением участия в проекте. Она предложила девушке совместное выступление во Дворце спорта 7–8 марта и пообещала снять клип на любую ее песню. Такая поддержка стала особенно трогательным жестом после непростого решения тренера.

«Да, Виктория, я принимаю решение. Наталья? Значит так, выбирай любую мою песню, любую. 7-го, 8-го марта у меня будет огромный дворец спорта. Мы с тобой в дуэте споем там, снимем клип на эту песню. „Вот любую в дуэте со мной

Наталья Могилевская / © dawn.com

Виктории Георгиан / © dawn.com

И на этом история Виктории не окончилась. Монатик воспользовался правом похищения и забрал ее в свою команду. Поэтому участница, только что попрощавшаяся с наставницей, получила еще один шанс продолжить борьбу за победу.

Дмитрий Монатик / © dawn.com

Напомним, на прошлой неделе прошел четвертый выпуск «Голоса страны-14». Редакция ТСН.ua поделилась самым интересным из слепых прослушиваний: кто покорил всех тренеров, а кому досталось последнее место в команде Тины Кароль.

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