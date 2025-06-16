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Наталья Могилевская после похудения на 15 кило посветила стройной фигурой на фоне моря в Одессе
Наталья Могилевская ранее хвасталась эффектным похудением. Сейчас же артистка продемонстрировала, как выглядит ее фигура в купальнике.
Украинская певица Наталья Могилевская после ошеломительного похудения на 15 килограммов посветила стройной фигурой в купальнике.
Знаменитость сейчас находится на отдыхе в Одессе. Там певица наслаждается плаванием в Черном море. Конечно же, к летнему сезону артистка подготовилась. Исполнительница приобрела множество купальников: и сплошных, и раздельных, и бикини. Сейчас же певица охотно их надевает на пляж. В своем Instagram похудевшая Наталья Могилевская похвасталась различными купальниками, в которых засветила очень стройную фигуру. Исполнительница признается, что после того, как избавилась от 15 килограммов, чувствует себя ярко и прекрасно.
"Как меняется настроение у человека, когда он худеет? Хочется жить! Чувствую себя ярко и прекрасно", - отметила исполнительница.
В комментариях подписчики Натальи Могилевской просто засыпали ее комплиментами. Пользователи делились, что исполнительница выглядит просто невероятно, а купальники ей очень идут.
Напомним, недавно Наталья Могилевская показывала, как выглядел ее отец в молодости. Певица просто ошеломила их сходством.