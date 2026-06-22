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Наталья Могилевская после похудения на 25 кг эффективно посветила стройной фигурой в купальнике
Артистка поплавала в бассейне и похвасталась результатом своего похудения.
Украинская певица Наталья Могилевская после похудения на 25 килограмм показала, как сейчас выглядит ее фигура в купальнике.
Знаменитость в своем Instagram опубликовала фото, на которых показала, как спасается от жарких летних дней. В частности, артистка решила поплавать в холодной воде бассейна. Исполнительница опубликовала фото, на которых появилась в купальнике.
Знаменитость просто ошеломила результатом своего эффектного похудения. У Натальи Могилевской виднеются стройные и подтянутые ножки, хрупкие руки и пышный бюст.
«Лето. Жара. Киев +29. Как у вас?» — обратилась к подписчикам артистка.
Тем временем фанаты певицы просто засыпали ее комплиментами. Артистке писали, что она выглядит невероятно: «Вы такая красивая и классная», «невероятная красота», «отлично выглядите».
Отметим, Наталья Могилевская похудела на 25 кг. Знаменитость не скрывает, что добиться такого результата смогла с помощью интервального питания, изменении рациона и физической активности.
Напомним, недавно Наталье Могилевской пришлось пережить ужасный опыт. Вражеская ракета попала рядом с ее домом. Артистка показывала полностью уничтоженную улицу после обстрела.