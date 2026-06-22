Наталья Могилевская после похудения на 25 кг эффективно посветила стройной фигурой в купальнике

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Украинская певица Наталья Могилевская после похудения на 25 килограмм показала, как сейчас выглядит ее фигура в купальнике.

Знаменитость в своем Instagram опубликовала фото, на которых показала, как спасается от жарких летних дней. В частности, артистка решила поплавать в холодной воде бассейна. Исполнительница опубликовала фото, на которых появилась в купальнике.

Знаменитость просто ошеломила результатом своего эффектного похудения. У Натальи Могилевской виднеются стройные и подтянутые ножки, хрупкие руки и пышный бюст.

Реклама

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

«Лето. Жара. Киев +29. Как у вас?» — обратилась к подписчикам артистка.

Тем временем фанаты певицы просто засыпали ее комплиментами. Артистке писали, что она выглядит невероятно: «Вы такая красивая и классная», «невероятная красота», «отлично выглядите».

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Отметим, Наталья Могилевская похудела на 25 кг. Знаменитость не скрывает, что добиться такого результата смогла с помощью интервального питания, изменении рациона и физической активности.

Напомним, недавно Наталье Могилевской пришлось пережить ужасный опыт. Вражеская ракета попала рядом с ее домом. Артистка показывала полностью уничтоженную улицу после обстрела.

Реклама

Новости партнеров