Наталья Могилевская после ракетного удара по Умани поделилась трогательным видео из местного детдома

Во время войны артистка начала заботиться о детках-сиротах.

Певица Наталья Могилевская, как и другие украинские звезды, отреагировала на ракетный удар по многоэтажке в Умани.

Как поделилась исполнительница, для нее этот город во время войны стал особенным, ведь она начала заниматься детьми из местного детдома. Могилевская рассказала, что вражеская ракета прилетела неподалеку от здания, живут воспитанники.

В Instagram певица также поделилась трогательным видео со своими подопечными, для которых она читала стихи Лины Костенко.

"Умань! Невыносимая боль! Очень значимый для меня город. Город, где находится детский дом с которым я подружилась во время войны и стала творческой мамой 43 детям, которые этой ночью были так сильно напуганы. Возле этого дома сегодня прилетела страшная вражеская ракета. Более того. 20 жертв. Дети, взрослые… Мои соболезнования семьям погибших", — написала Наталья.

Напомним, что 28 апреля Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Две вражеские ракеты попали по многоэтажке в Умани, в результате чего были повреждены три дома. В результате удара погибли 23 человека, среди них пятеро детей.

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