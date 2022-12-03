Наталья Могилевская посмеялась над Путиным и спела фрагмент своей победной песни

Народная артистка Украины Наталья Могилевская решила поднять настроение своим поклонникам.

Так, на странице в Instagram артистка запостила ролик, в котором разыграла сцену, где говорит, что очень гордится нашим президентом и предлагает, если кто хочет, передать что-нибудь Владимиру Александровичу Зеленскому.

"Я горжусь нашими героями. Я горжусь нашим президентом. Кто-то, что-то хочет передать ему, скажите пожалуйста? Владимиру Александровичу. Кто-то, давайте", — говорит Могилевская.

Следующим кадром появляется видео с кремлевским диктатором Путиным, где он обращается якобы к "Владимиру Александровичу" и говорит, "как он восхищается, такими как он, сильными людьми, которые не побоялись бороться за себя".

Как выяснилось, в этом видео Путин обращалася к Вадиму Александровичу, российскому оккупанту, который в 2015 году получил серьезную травму неподалеку от донецкого аэропорта и остался человеком с инвалидностью.

Наталья Могилевская обыграла это и сказала: "А что случилось? Мы что, победили, а у меня песня еще победная не готова!" – анонсировала таким образом написание новой победной песни Могилевская и спела строчку из композиции: "Слався, слався Україно! Слався, ти перемогла! Ллється пісня солов'їна, ллється хвилями Дніпра".

Напомним, в последнее время Наталья Могилевская взялась делиться с украинцами лайфхаками, которые могут пригодиться в наших реалиях. Так, недавно исполнительница продемонстрировала, как из пластиковой бутылки сделать кран.

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