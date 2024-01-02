Наталья Могилевская призналась, как проходит адаптация ее дочерей в семье и впервые назвала их имена

Украинская певица Наталья Могилевская после признания об усыновлении двух детей рассекретила их имена.

Так в начале полномасштабной войны знаменитость удочерила двух сестер. Младшей три с половиной года, а старшей – 12. К слову, девочки были очень травмированы. Наталья призналась, что пока не будет показывать лиц дочерей, ведь не хочет, чтобы их узнавали в школе и детском саду.

Впрочем, все же имена дочерей она назвала – Мишель и София. К тому же артистка призналась, что решение об усыновлении она принимала вместе со своим мужем. И добавила, что их молчание в полтора года способствовало наилучшей адаптации детей к новой жизни. По мнению звезды, именно это позволило ее девочкам быть сегодня счастливыми и расслабленными.

Наталья Могилевская с дочками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Полтора года нам удавалось это держать в тайне, но в начале войны мы с мужем усыновили двоих детей. Мишель и София. Каждая минута моего молчания для них была очень необходима и крайне важна. Я счастлива, что мне удалось дать им это время. Сегодня это счастливые и расслабленные детишки. Нам нужно было просто "прорасти" друг у друга, стать семьей. И в уюте и покое нам удалось это сделать", - рассказала артистка в интервью Елене Фроляк.

Напомним, недавно Наталья Могилевская показала своего мужа по имени Валентин. К слову, именно с ним и артисткой проживают двое детей.

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