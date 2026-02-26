Наталья Могилевская призналась, какой была реакция ее мужа на похудение: "Любил меня и при 90 кг"

Наталья Могилевская / © Алина Онопа, ТСН.ua

Певица Наталья Могилевская откровенно рассказала, как ее муж Валентин отреагировал на ее кардинальное похудение и гордится ли он своей известной на всю страну артисткой.

В разговоре с ведущей проекта "Наодинці з Гламуром" Могилевская признается, что любимый воспринимает ее в любом весе. Более того, он гордится ее достижениями не только в профессиональном плане, но и в физическом.

"Он любил меня любой. И хочу вам напомнить, что с ним я была с весом и 90 килограммов. И когда у меня было 87, он говорил: "О, как красиво, уже такая талия появилась". Он с большим уважением и даже вдохновением гордится мною. Когда сильный мужчина, у него есть вот эта щедрость делиться своим уважением и любовью. Он обо мне тосты говорит: "Какая у меня великая артистка, моя жена", — откровенно поделилась певица в разговоре с Анной Севастьяновой.

Влюбленная и счастливая Наталья Могилевская в объятиях своего мужа / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кстати, со своим любимым знаменитость до сих пор ни разу не появлялась на красных дорожках, чтобы не привлекать лишнего внимания прессы. А познакомились они в феврале 2022 года и уже в апреле удочерили двоих детей.

