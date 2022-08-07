Наталья Могилевская призналась, кто помешал ей уехать из Киева в первый день войны

Наталья Могилевская была в Киеве, когда путин развернул жестокую полномасштабную войну против Украины.

В первые дни войны многие украинцы пытались уехать, однако Могилевская осталась в столице. Как рассказала артистка программе "Все буде добре", она чувствовала ответственность за тех людей, которые в первый день войны приехали к ней:

"Я живу на Осокорках. Мой район более спокоен и поэтому ко мне поехали все мои друзья, моя родня, беременная сестра на 8 месяце. Она оказалась в метро. Она тоже с родней приехала ко мне. У меня был полный дом людей. А у меня диета. Еды мало даже для меня одной. Поэтому я, как хозяйка, как человек, который принимал столько людей. У меня была огромная ответственность. Я не то что ехать не могла, я должна была искать все, в том числе и еду. Потому что 9 человек а еды нет", — прокомментировала Могилевская.

После этого, рассказывает артистка, она узнала, что у людей, которые прятались от российских бомб на станции метро "Славутич", заканчивается вода. А в доме певицы есть скважина:

"Я на третий день услышала, что на метро "Славутич" нет у людей воды. У меня есть скважина. Я набрала 20 бутылок воды, поехала на метро "Славутич". А дальше уже началось разное. И выступления, и волонтерство. Мои школы превратились в вооруженные склады, еда тонами… Дальше… Я могла уехать, дальше уже спокойнее стало, и моя сестра уехала… Но знаете, я поняла, что я настолько верю в нашу победу, что я хочу быть одной из первых, чтобы собственными глазами увидеть ее", — подчеркнула звезда.

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