Наталья Могилевская призналась, почему распадались ее браки и о разрыве с каким мужем пожалела

Украинская певица Наталья Могилевская призналась, почему распадались ее браки и о разводе с каким мужем она пожалела.

Исполнительница на проекте "33 вопроса" откровенно поделилась подробностями личной жизни. Долгое время у знаменитости не складывались отношения, хотя они и были длительными и даже заканчивались браком. Впрочем, по словам артистки, мужчины уходили, ведь она была карьеристкой и больше уделяла внимание именно творчеству. Особенно Могилевская помнит первую любовь. Тогда избранник ревновал певицу. Наконец, он завершил отношения, поскольку не хотел мешать исполнительнице развиваться.

"Я была ужасной карьеристкой. Почти все со мной расставались из-за карьеры. Первая любовь - он больше всего, наверное, меня любил, кроме Валика. Он со мной расстался, потому что ревновал очень и к мужчинам, и к карьере. Он дрался с мужчинами. Он не выдержал и сказал, что хочет уйти, потому что мешает мне, сдерживает мою карьеру. Он уходил от меня, потому что желал мне самого лучшего", - призналась артистка.

Также певица призналась, что в свое время сожалела о разрыве с бизнесменом Егором Долининым, с которым она находилась в гражданском браке. По словам звезды, эти отношения тоже не выдержали испытания ее карьерой. После этого разрыва в течение 10 лет исполнительница была одинокой. Артистка призналась, что хотела наконец-то встретить именно своего мужчину. Наконец, так и произошло. Сейчас исполнительница находится в отношениях с Валентином, которого не спешит показывать публике, и воспитывает вместе с ним двух дочерей.

"Я была такой карьеристкой, что развелась с прекрасным мужем Егором Долининым. Он очень классный человек и отец. Я поняла, что мне надо учиться стать хорошей женой. Я 10 лет была одинокой: никаких отношений, никакого интима. Я почувствовала, что пока я не встречу мужчину, которого я почувствую как моего мужа и отца своих детей, я не буду строить отношения", - добавила артистка.

