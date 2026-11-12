Наталья Могилевская призналась в семидневной голодовке и озадачила причиной: "Нет никакой силы"

Наталья Могилевская / © Пресс-служба премии YUNA

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Украинская певица и тренер «Голосу країни-14» Наталья Могилевская призналась в семидневной голодовке.

Артистка в своем Instagram рассказала, что решилась на эксперимент. В частности, исполнительница решила взять аскезу. То есть самостоятельно выбрала, от чего на определенный период отказаться. В духовном контексте считается, что это помогает достичь определенных целей.

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Так вот, Наталья Могилевская решила отказаться от еды и голодала в течение семи дней. Аскезу артистка брала ради родного человека. Правда, это дается певице нелегко. Исполнительница признается, что была совсем без сил.

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«Семь дней на голоде. Это была аскеза ради родного человека. У меня нет ни одной клетки силы, чтобы доехать домой», — поделилась артистка.

Когда у Натальи Могилевской был седьмой день голодовки, то продолжались съемки «Голосу країни-14». Певица признается, что после съемочного дня ей было очень тяжело. Однако артистке помогли доехать домой. Ей сделали в авто импровизированную кровать, чтобы она могла отдыхать.

Отметим! Голодание может быть вредным для вашего организма, если это делать без консультации с врачами. Будьте осторожны и не делайте ничего такого, что может вам навредить!

Напомним, недавно отгремел третий выпуск слепых прослушиваний «Голосу країни-14». В новом эпизоде лесник из Полтавщины покорил Наталью Могилевскую.

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