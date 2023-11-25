Наталья Могилевская провела экскурсию по своему загородному дому и показала, как готовится к блекауту

Артистка запаслась на зиму дровами и показала свою консервацию.

Украинская певица Наталья Могилевская поделилась своими лайфхаками и показала, как подготовилась к зиме.

На странице в Instagram артистка разместила видео, в котором рассказала поклонникам, что запаслась достаточным количеством поленьев, которых у звезды три вида. Дома у исполнительницы есть печь, на случай если выключат тепло.

Кроме того, Могилевская подготовила и немало консервации.

"В начале войны у меня дома оказалась беременная сестричка и 9 человек, а я за неделю до этого готовилась к концертам, попросила все убрать. У меня была диета. В этом году я подготовилась", – рассказала звезда.

Наталья Могилевская показала загородный дом и как подготовилась к возможным блекаутам

Также Наталья Могилевская рассказала поклонникам, что как и в прошлом году эту зиму проведет в Украине. Но на этот раз хорошо приготовилась к возможным блекаутам и поделилась с фанами, как пережить тяжелую зиму.

Артистка уже сделала самодельные фонарики, расставила огромные свечи по дому, запаслась аккумуляторами. Вместе с тем, Могилевская засветила интерьер своего загородного дома, в котором сейчас живет с любимым.

Напомним, ранее мы рассказывали о личной жизни Натальи Могилевской. С кем артистка крутила романы, и с кем находится сейчас в отношениях – читайте в нашем материале.

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