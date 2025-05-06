Наталья Могилевская прямо со сцены сделала неожиданное заявление и заставила зрителей в зале плакать

Наталья Могилевская

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В столице с аншлагом прошел концерт певицы Натальи Могилевской под открытым небом. Известная артистка собрала поклонников в культурном пространстве В’ява, представив программу "Одно большое сердце" на бис. Редакция ТСН.ua также могла быть среди зрителей шоу, с которым артистка гастролирует по всей Украине.

Наталья Могилевская на концерте

Наталья Могилевская вышла на сцену почти без опоздания — 30 минут для народной артистки не считается. И сразу поразила двумя моментами — ярким оригинальным нарядом в цветах флага и жизнерадостным исполнением патриотических композиций "Мы будем стоять" и "Одно большое сердце". "За эти годы я объехала всю Украину, я была в самых маленьких городках. Я была в таких горячих точках. И помню глаза людей, которые держатся несмотря ни на что. Я хочу вам сказать, что пока мы ждем этой большой победы, мы не осознаем, что мы уже победители". Кстати, среди зрителей в первых рядах мы тоже заметили тех, кто не скрывал слез во время щемящих песен, даже среди мужчин.

Наталья Могилевская на концерте

Перед следующей композицией Наталья решила не покидать сцену и переоделась прямо за спинами своих танцовщиков и представила долгожданную украиноязычную версию хита "Я - весна". Зрители начали подпевать почти сразу, хотя это было первое публичное исполнение композиции, видимо потому, что перевод почти дословный: "Я весна, світла, ясна. Я прилечу за тобою. Хай зима буде сама. Я обіймаю любовʼю".

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Наталья Могилевская на концерте

Кстати, о переводах хитов. Вся программа Могилевской состоит исключительно из известных композиций, и даже те, которые еще не имеют полного перевода артистка исполняет хотя бы частично. Как например, "Лимоновый фонарь" и "Полюби меня такой, какая я есть". Кстати, последнюю зрители подпевали артистке еще в русском варианте, что, судя по эмоциям самой Могилевской, ее не удивило, но сама она не рискнула даже строчку спеть на русском языке.

Наталья Могилевская на концерте

Песню "Відправила месседж" певица исполнила вместе со своим гитаристом Сергеем Пидкаурой , с которым много лет назад ей приписывали роман. Более того, во время их совместного исполнения трудно было не обратить внимание на то, как они с восхищением смотрят друг на друга. "20 лет со мной на одной сцене! Сережа, Сережа, Сережа", – призвала зрителей скандировать имя своего музыканта Могилевская, и аудитория ее радостно поддержала. К слову, Сергей Пидкаура - автор таких хитов Могилевской, как "Відправила меседж", "Відірватись від землі", "Він не сказав ні слова".

Наталья Могилевская на концерте

Всего за полтора часа концерта звезда пять раз меняла образы, но во время одного переодевания чуть не травмировалась. Торопясь на сцену, Могилевская не успела застегнуть обувь. "Вы видели? Предыдущие три песни я чуть не убилась здесь на сцене", - прокомментировала Наталья, когда неожиданно сделала паузу и наклонилась, чтобы наконец-то поправить застежку на обуви.

Вообще артистка восхищала своей искренностью с аудиторией и признаниями в этот вечер. В частности, Наталья похвасталась, что продолжает сбрасывать вес, ведь готовится к предстоящему юбилею. Сложно поверить, но Могилевской в этом году исполняется уже 50 лет, и в ноябре на главной сцене страны состоится ее большой концерт. "Уже 20 килограмм и это не конец", — заинтриговала певица, одетая в платье, в котором 8 лет назад принимала участие на "Танцах со звездами" и одержала тогда долгожданную победу.

К слову, опыт в танцевальном шоу был ощутим в каждом номере. Могилевская выполняла даже сложные хореографические элементы с лёгкостью, а иногда и с иронией. Когда, например, во время исполнения хита "Ти мені не даєш" народная артистка присела по-хулигански, то есть на корточках, с сигаретой в руке.

Приглашений звезды на бис было два, и если бы не ливень, который начался именно во время финального выхода, зрители вряд ли бы еще отпустили Могилевскую, а она и не сопротивлялась - овации еще долго не стихали, несмотря даже на дождь.

Наталья Могилевская на концерте

Уже после выступления звезда призналась ТСН.ua, что волновалась перед выступлением , ведь по прогнозам ливень должен был начаться как раз одновременно с концертом. "Я всегда волнуюсь перед концертами, а в этот раз очень беспокоилась еще и из-за погоды. Потому что должен был начаться ливень в шесть часов по прогнозу, но нам очень повезло. Дождь начался только после моего второго выхода на бис", - рассказала нам Могилевская. По словам артистки, в этот вечер ее дети остались дома: "Моих дочерей не было за кулисами. Они редкие гости на моих концертах. Потому что у них свои дела и свое расписание. Концерты чаще всего заканчиваются поздно, поэтому дети на мои концерты пока не ходят".

Напомним, а вот старшая дочь Елены Кравец, напротив, присутствовала на недавней премьере звездной мамы и раскрыла правду об отношениях с ней.