Наталья Могилевская раскрыла, как с семьей проведет праздники и что подарит дочерям на Новый год

Украинская певица Наталья Могилевская рассекретила, как с семьей проведет зимние праздники и что подарит дочерям на Новый год.

Хоть 31 декабря уже не за горами, но певица начала готовиться к празднику заранее. В частности, она уже определилась с подарком для дочерей. 13-летняя Мишель и 4-летняя Софийка получат на Новый год игрушку с искусственным интеллектом. Как отмечает Наталья Могилевская в программе "ЖВЛ представляет", это очень интересный презент.

"Игрушка с искусственным интеллектом. Это же интересно! Это у них новинка, только что пришла", — делится исполнительница.

Наталья Могилевская с дочерьми / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Певица также определилась, как проведет зимние праздники. В новогоднюю ночь артистка будет работать, а уже 1 января вместе с семьей отправится на отдых. Наталья Могилевская планирует отправить дочерей в лагерь, а сама будет наслаждаться разнообразными процедурами SPA. Но уже вечером девочки будут возвращаться домой и проводить время с семьей.

"Дети будут развлекаться, наверное, в каком-то лагере. Это мне понравилась такая тема, а я буду рядом. Буду делать массажи, масочки и отдыхать. А вечером мы будем вместе ужинать. Днем дети заняты, и мама занята", — рассказала артистка.

Напомним, недавно старшая дочь Наталии Могилевской праздновала день рождения. Певица показывала, как поздравляла Мишель с 13-летием и какой сюрприз ей устроила.

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