Наталья Могилевская раскрыла рецепт своего фирменного салата на новогодний стол: "Мой секретный"

Украинская певица Наталья Могилевская рассекретила, каким блюдом будет радовать родных в новогоднюю ночь, которая состоится уже вот-вот.

Артистка поделилась, что сделает на Новый год свой фирменный салат. Блюдо очень простое, и его приготовить сможет каждый желающий. Для этого необходимо взять салат "Айсберг", копченую курицу и томаты "Черри". Все это необходимо порезать. Могилевская на видео пошагово показала, как это нужно сделать.

"Мой любимый новогодний салат уже несколько лет! Салат только "Айсберг", другой не работает. Нарезаю идеальными квадратиками, дальше нужна копченая курочка. Снимаем шкурочку, нарезаем как на оливье. Дальше томаты "Черри" режем пополам", — поделилась артистка .

Наталья Могилевская рассекретила рецепт своего самого любимого салата на Новый год

Конечно, салат необходимо заправить соусом. Для его приготовления нужно взять 150 грамм майонеза, столовую ложку горчицы и тертого пармезана и особый ингредиент – коньяк. Все это перемешать и добавить в нарезанный салат. Финальный процесс приготовления – посыпать блюдо обжаренными на сковороде в подсолнечном масле сухарями.

"Далее мы делаем соус. 150 граммов майонеза, одна столовая ложка горчицы, столовая ложка тертого пармезана, столовая ложка коньяка, без него рецепт никак не работает. Добавляем наш соус, все смешиваем и уже перед самой подачей берете сухарики, поджаренные на сковороде в подсолнечном масле, и просто посыпаете ими. Вкусного Нового года! Это мой секретный любимый новогодний салат", - добавила исполнительница.

Напомним, недавно Наталья Могилевская рассказывала, как с семьей проведет новогодние праздники. Артистка также делилась, какими подарками будет радовать дочерей.

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