Наталья Могилевская рассекретила, что, кроме бани, помогло ей похудеть "Чудо-таблетка"

Певица поделилась, как избавлялась от 300 граммов лишнего веса.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала, что же ей помогло в последний день избавиться от лишних граммов веса и выиграть спор на похудение.

Так, в своем Instagram артистка поделилась, что была уверена, что ей с легкостью удастся сбросить 4 кило. Впрочем, утром дня X звезда увидела на весах +300 гр и всерьез испугалась, что распрощается со своей шевелюрой. Причиной этому исполнительница считает два перелета за неделю, что тоже может влиять на вес.

"Диетолог говорит, что виновата свекла, которую я не должна была есть вечером раньше. Я уверена, что всему виной перелет. Это большая нагрузка на организм и вес часто выше после перелета. Но я была бы не я, если бы не относилась к подобным вызовам на полном серьезе. Я в последние дни сделала все", — сообщила звезда.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Так, кроме бани, Могилевская сделала ендосфера-процедуру и выпила "чудо-таблетку". Название индийского препарата певица раскрывать не стала, поскольку, не захотела, чтобы ее подписчики покупали его без предварительной консультации с врачом. Впрочем, на видео, которое звезда запостила в сторис, видно, как артистка несколько раз бегает в туалет.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Я не останавливаюсь! Планирую худеть дальше. Думаю о новом челлендже "4 до дня рождения" или 5? Что думаете?", — написала знаменитость.

Со своей стороны, фаны ответили, что неважно, 4 или 5 кило Наталья сбросит, главное, чтобы не навредила своему организму.

Напомним, в конце мая Наталья Могилевская рассекретила, что поправилась на 10 кило. Артистка поспорила с тренером Анитой Луценко, что похудеет до конца июня на 4 килограмма. А в день рождения, 2 августа, певица должна надеть свое эффектное концертное платье, которое пока что маловато.

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