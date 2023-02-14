Наталья Могилевская рассекретила имя своего возлюбленного

Свою любовь артистка встретила во время войны.

Украинская певица Наталья Могилевская по случаю Дня святого Валентина рассекретила имя своего таинственного избранника.

Оказывается, 14 февраля у знаменитости двойной праздник. Любимого исполнителя зовут Валентином.

"Я буду праздновать День Валентина... Мое сердце открылось любви невероятной, очень красивой, и его зовут Валентин! У нас двойной праздник!" – поделилась Наталья в эфире телемарафона.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Отметим, свою любовь Наталья Могилевская нашла во время полномасштабной войны. Хотя артистка и была знакома с мужчиной уже около 20 лет, он покорил ее сердце именно после 24 февраля прошлого года.

Избранник Натальи помогал ей эвакуировать сестру во Францию, ездил с ней с концертами в прифронтовые города, а также мужчина постоянно поддерживает певицу. В частности, влюбленные уже даже живут вместе.

В общем, не только Наталья Могилевская во время войны встретила свою любовь. Редакция сайта TСН.ua по случаю Дня святого Валентина сделала подборку звезд, которые в прошлом году нашли вторую половинку.

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