Наталья Могилевская рассекретила, как поздравляла приемных дочерей с Пасхой и что им подарила

Украинская певица Наталья Могилевская рассекретила, как поздравляла приемных дочерей с Пасхой.

Исполнительница ответственно отнеслась к празднику и захотела сделать девочкам сюрприз. Артистка приобрела для них праздничные шарики. Правда, Могилевской не удалось найти их в виде пасхальных зайцев. Певица нарисовала самостоятельно животное. Впрочем, исполнительнице удалось найти розовые шарики, на которых красовалась надпись: "Люблю тебя, доченька".

Воздушные шарики, которые Наталья Могилевская подарила дочерям / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Зайца сама рисовала. Не нашла шариков с пасхальными зайцами. Лайфхак: когда не нашли тематические праздничные шарики с зайкой для детей, тогда берем ситуацию в свои руки и рисуем сами", — поделилась артистка.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская праздновала Пасху с родными. После того, как певица подготовила сюрприз, она поехала в село к любимому мужчине и приемным дочерям 4-летней Софии и 12-летней Мишель: "Еду к своим в село".

Напомним, ранее жена ведущего Тимура Мирошниченко восхитила кадрами, как их приемный сын впервые праздновал Пасху. Также Марсель раньше не пробовал паски.

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