Наталья Могилевская рассекретила, как воспитывает своих дочерей: "Нет никаких развлечений"

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская призналась, как воспитывает своих дочерей — 13-летнюю Мишель и 5-летнюю Соню.

По словам артистки, в их семье существуют четкие правила: дети не пользуются планшетами и интернетом по будням. Мультики разрешены только в выходные и только в течение двух часов. Наталья отметила, что вместо развлечений в Сети она выбирает для детей более активный досуг.

"У нас нет никаких развлечений в формате гаджетов. Что мы делаем? Собираем веточки, листочки, мастерим что-то руками, лепим из пластилина. Очень много складываем пазлы, учим буквы, слова, читаем, пишем", — поделилась певица в шоу "Тур по зірках".

Чтобы поощрить Мишель к чтению, Могилевская придумала собственную систему мотивации — девочка получает деньги за каждую прочитанную книгу. За неделю она может преодолеть примерно триста страниц и потом с удовольствием пересказывает сюжет.

Наталья Могилевская со старшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Отдельно звезда отметила, что стремится защитить детей от чрезмерного внимания общества. В школе и садике никто не знает, что их мама — известная певица. Исполнительница отметила, что такое решение они приняли прежде всего для безопасности Сони и Мишель.

"Это вопрос безопасности. Дети достаточно были травмированы войной. Популярность мамы — это огромная нагрузка на психику. И только когда социальные службы и психологи скажут, что они готовы, тогда мы рассекретим это", — объяснила Наталья.

Наталья Могилевская с младшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

