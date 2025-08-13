Наталья Могилевская рассекретила, какую сумму тратит на жизнь в Киеве

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Украинская артистка Наталья Могилевская рассекретила, сколько ей каждый месяц нужно на жизнь в Киеве.

Артистка откровенно рассказала о финансах в разговоре с Ангелиной Пычик. Исполнительница признается, что 20 тысяч на жизнь в Киеве в месяц ей мало, а вот 30-40 тысяч ей вполне достаточно для того, чтобы чувствовать себя комфортно. Поэтому приблизительно такие суммы она тратит. Правда, на бизнес у Натальи Могилевской уходит гораздо больше средств.

«На 20 тяжело можно прожить, а вот 30-40 уже нормально. Я тратила в своей жизни разные деньги. На мои базовые запросы, я думаю, идут те же 30-40 тысяч гривен. А на нужды бизнеса я трачу гораздо большие деньги», — рассказала певица.

Реклама

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кстати, Наталья Могилевская также продемонстрировала свое новое помещение в самом сердце Киева по улице Крещатик. В нем она планирует организовать творческую мастерскую, в которую будет приглашать разных исполнителей, художников, своих друзей и знакомых. Пока там будут делать ремонт, однако Могилевская назвала, еще не потраченные на это средства, заоблачными и поделилась, что если на жизнь ей хватает 30-40 тысяч гривен в месяц, то на нужды бизнеса уходят значительно большие деньги.

Напомним, недавно Наталья Могилевская поделилась подробностями своей личной жизни. Артистка показала своего возлюбленного и растрогала фанатов поздравлением от детей в ее день рождения.