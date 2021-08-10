Наталья Могилевская рассекретила, насколько похудела за месяц

Артистка не планирует останавливаться на достигнутом.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно показала, как отметила день рождения, активно ведет борьбу с лишними килограммами.

Исполнительница пообщалась с фанами в сторис своей страницы в Instagram и ответила на самые волнующие вопросы поклонников. В частности, фаны поинтересовались, сколько артистка уже находится на диете и как много ей удалось сбросить.

"Я на диете больше месяца, сбросила пять килограммов. Сейчас был небольшой период отдыха, я позволила себе поесть фруктов, которые нельзя было. И сейчас хочу еще минус пять килограмм", — поделилась артистка.

Наталья Могилевская / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Между тем поклонники подбодрили своего кумира и отметили, что она и так прекрасно выглядит. Однако, если Могилевской сейчас не комфортно в своем теле, то они поддержат артистку в ее стремлениях.

Напомним, недавно Наталья Могилевская похвасталась новой обольстительной фотосессией. В ней звезда позировала на полу в атласном платье-рубашке.

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