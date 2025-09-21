Наталья Могилевская рассекретила особенности дочерей и каких принципов в воспитании придерживается

Наталья Могилевская с дочерьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Украинская певица Наталья Могилевская рассекретила особенности характеров дочерей и призналась, каких принципов в их воспитании придерживается.

Исполнительница не показывает девочек, но немного рассказывает о них. В частности, в этом году младшая Софийка пошла в садик. На проекте "Ближче до зірок" артистка говорит, что воспитатели в восторге от девочки. Дочь Натальи Могилевской очень коммуникабельна, прекрасно учится, внимательна к деталям и у нее яркий темперамент.

"Воспитатели мне говорят, что это очень воспитанная девочка. Она со всеми общается, но спокойно, хорошо учится, внимательная, она очень яркая по характеру звездочка, вся в маму", - говорит исполнительница.

Реклама

Наталья Могилевская с младшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

А вот что касается старшей Мишель, то у девочки сильный характер. Кроме того, у дочери артистки обостренное чувство справедливости, и она очень милосердная: "У старшей дочери очень сильный характер, она очень сердечная, у нее очень острое чувство справедливости".

Наталья Могилевская со старшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также Наталья Могилевская рассказала о принципах воспитания дочерей. Артистка довольно строгая в этом плане и не балует их, ведь не хочет, чтобы они выросли "непо-бейби". Исполнительница также не позволяет девочкам пользоваться гаджетами, а мультики Мишель и София смотрят в определенное время.

"У нас дома запрещены мультики, планшеты и так далее. У нас бывают мультики только на выходных, но два часа - не больше. В будние дни вообще нет!" - отметила артистка.

Напомним, недавно Наталья Могилевская исполнила хит "Відправила Message" в дуэте с Lely45. Артистки просто довели до мурашек новым звучанием.