Наталья Могилевская рассекретила свой вес перед похудением

Перед борьбой с лишними кило артистка прошла обследование.

Украинская певица Наталья Могилевская, которая поспорила, что сбреет волосы если не похудеет, рассекретила свой вес.

Так, перед тем как бороться с лишними кило артистка прошла обследование, чтобы узнать, может ли по состоянию здоровья быстро похудеть. Результат оказался положительным. В Instagram-stories звезда опубликовала фото документа и рассекретила, что сейчас ее вес — 76,5 кило. При этом мышечная масса составляет 50 кг.

instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка попросила прокомментировать фитнес-тренера Аниту Луценко результат исследования. Со своей стороны, спортсменка заявила, что исполнительница с легкостью похудеет.

"Знаете, что? Мышечной массы в Могилевской больше, чем должно быть в норме. Так что похудение пройдет не только легко, а быстро и круто! Честно говоря, я в шоке", — поделилась Анита.

Напомним, в конце мая Наталья Могилевская рассекретила, что поправилась на 10 кило. Артистка поспорила с тренером Анитой Луценко, что похудеет до конца июня на 4 килограмма.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку