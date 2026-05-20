Наталья Могилевская рассекретила свою диету и ответила на упреки, что похудела на инъекциях

Наталья Могилевская

Украинская певица Наталья Могилевская рассекретила свою диету и ответила на упреки, что похудела с помощью препаратов для диабетиков.

За последний год артистка просто ошарашила изменениями во внешнем виде. Исполнительница очень сильно похудела. Некоторые начали подозревать, что без популярных сейчас препаратов для диабетиков, которые помогают избавляться от веса, не обошлось. Однако Наталья Могилевская заверила, что придерживается здорового похудения, чтобы это не вредило ее организму. Артистка предпочитает интервальное питание с учетом того, что лучше всего ее метаболизм работает в 12:00.

«Я устала читать под моими постами о спорте или о похудении: „Она похудела на уколах“. Все системы мира, которые работают о здоровье человека, они говорят о том, что огонь пищеварения в желудке должен быть максимально быстрым, максимально классный метаболизм. Тогда у нас есть здоровье. Как работают эти уколы — они замедляют пищеварение. Это совершенно противоположная здоровому пути системы питания. Моя система — я питаюсь интервальным путем с пониманием, что лучшее пищеварение в 12 дня», — говорит певица.

Кроме того, Наталья Могилевская занимается спортом. У артистки не всегда есть время, чтобы сходить в спортзал. Однако она нашла выход из этой ситуации и приобрела тренажеры, которые теперь расположены у нее дома. Певица говорит, что это не только удобно и экономит время, но и лишает отговорки, чтобы не заниматься спортом.

«Чтобы поддерживать свою фигуру и хорошее самочувствие, я использую разные методы. И один из них — спорт. Но с моим графиком регулярно ездить в зал не всегда реально, поэтому я решила сделать маленький спортзал дома», — говорит артистка.

