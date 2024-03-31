Наталья Могилевская рассказала, как с мужем ездила на фронт и в каких условиях там выступала

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала об условиях работы на фронте, куда она часто ездит в благотворительных целях.

По словам артистки, в основном она выступает для украинских бойцов без своей команды музыкантов. Так, около 300 концертов на передовой ездить с ней решался только ее муж. Впрочем, отсутствие музыкального сопровождения не мешало Наталье подбадривать украинских защитников. Поэтому при случае она обращалась к местным, которые умели играть на музыкальных инструментах.

"Я еду петь на фронт. У меня в жизни не было сколько клавишников. Потому что со мной никто не ездил. Только я и мой муж не побоялись туда ехать. Нет музыкантов. Туда приезжаю и кто-то есть на месте. В Харькове нашлась девушка с консерваторским образованием. Я только начинаю петь, а она: "Тихо, Наталочка, я еще вступление не доиграла..." В Мукачево мальчик, наверное, 14 лет, ручки трясутся. А я говорю: "Играй, не бойся". Он вот как только поступил в консерваторию, первый курс. Разное было", - рассказала Наталья в комментарии для Ukraine World News.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Иногда звезда находилась слишком близко к врагу, поэтому находила альтернативу пению в целях безопасности. В частности, читала стихи или делилась юмористическими историями. Именно так, по словам Натальи, родился ее спектакль "Я вдома".

"А бывало так, что нет никого и ничего. И говорят: "Наташ, за "зеленкой" фронт, нельзя музыки, потому что враг услышит. И стоят избушки: в одной HIMARS, а в соседней никого нет на 150 км, магазинов нет, все разбомблено. Петь нельзя – я начала читать стихи. И мой спектакль – настоящий фронтовой концерт, родившийся прямо там", - добавила певица.

Напомним, недавно Наталья Могилевская призналась, почему не уехала из Украины, хотя имела не одну такую возможность.

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