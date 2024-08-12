Наталья Могилевская рассказала о необычном увлечении 12-летней дочери и какую ее мечту воплотила

Артистка сделала для дочери особый подарок, который она никогда еще не получала.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о необычном увлечении ее старшей дочери Мишель и рассекретила, какую ее мечту воплотила.

Недавно исполнительница отпраздновала свой день рождения. Однако ее дочери без подарков тоже не остались. В частности, старшей Мишель артистка подарила первые в жизни бутсы, ведь оказалось, что девочка очень увлекается футболом.

Кстати, дочь Могилевской уже даже профессионально играет в команде. Как призналась певица, рядом с ними не было женского футбола, поэтому Мишель играет с мальчиками и является единственной девочкой.

Наталья Могилевская рассекретила неожиданный подарок для 12-летней дочери

"Она в прошлом году очень полюбила футбол на школьных занятиях, но женского футбола рядом с нами мы так и не нашли. Поэтому сегодня Мишелька занимается одна в команде с мальчиками, она единственная девочка на стадионе. Любимая девочка, которую все готовы защищать, любить, помогать …Это действительно приятно. Поэтому в свой день рождения я с гордостью вручила первые в ее жизни профессиональные футбольные бутсы", – поделилась артистка.

Напомним, недавно Наталья Могилевская показывала, как 12-летняя Мишель поздравляла ее с днем рождения. Девочка своей речью просто довела до слез маму.

Дочь Могилевской растрогала обращением к звездной маме

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