Также звезда объяснила, почему сохраняет свои сценические костюмы.

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о школе танцев, которую создала с Григорием Чапкисом.

Так, в программе "Світське життя" артистка поделилась, что в свое время звезда и легендарный хореограф учили танцевать взрослых. 13 июня судья шоу "Танцы со звездами" умер в возрасте 91 года.

"Мне будет очень трудно, потому что для меня он был знаком качества высшей пробы, уважения, отношения к танцу как к явлению. Мало кто знает, но мы уже запустили рекламу с ним общую со школой танцев, для тех, кому за 30. Объективно говоря, нашим "за 30" было за 60, но мы называли это деликатно — для тех, кому за 30. И он успел передать мне невероятные знания о том, как это должно быть", — поделилась исполнительница.

Наталья Могилевская и Григорий Чапкис / instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Кроме того, знаменитость призналась, что сохраняет концертные наряды и объяснила, зачем это делает.

"Проект "Шанс", если помните, группа Real O, даже Дантес и Олейник носили мои костюмы, джинсы. Есть некоторые вещи, которые я воспринимаю как искусство и я бы очень хотела сделать некий музей. А Тина Кароль надела такое черно-белое платье якобы зебра от Жана-Поля Готье, у меня есть такое платье, оно было снято у меня еще в 1998 году в клипе "Она (Красиво Прощалась С Любовью", — отметила звезда.

Напомним, недавно Наталья Могилевская в платье с откровенным декольте похвасталась похудевшей фигурой. Артистка поделилась новыми фотографиями.

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