Наталья Могилевская рассказала о страшной аварии, в которую попала: "С железом проходила год"

Артистка считает, что в тот момент ДТП стало для нее "предупреждением".
Украинская певица Наталья Могилевская вспомнила, как попала в серьезную аварию.
Артистка, которая на днях выпустила песню о несгибаемых украинцах, рассказала, почему на вершине своей карьеры решила поехать в Индию на три года.
По словам Могилевской, это путешествие стало для него перезагрузкой. И чтобы стать наполненной и дарить людям свое творчество, певице нужно было взять откуда-то ресурс. Также исполнительница призналась, что у нее произошло выгорание:
"Это определенное выгорание, наверное, произошло. Знаешь, после чего? Я везу маму в реанимацию, привезла, мы дождались часов шесть. Мне сказали, что с ней будет все в порядке, она выживет. Я дождалась этого. Села в машину, проехала – не знаю – километр – и сама попала в страшную аварию. И сама оказалась на операционном столе", — поделилась Могилевская в интервью Дмитрию Гордону.
Артистка признается, что до страшного ДТП была сосредоточена на работе, на карьере и, наконец, превратилась в работа:
"Я была настолько напряженной, что даже некрасивой была. Я всегда была в таком состоянии, я просто шла к успеху, делала карьеру... Я просто превратилась в работа. Понимаешь? И я так жила очень долго, слишком долго. Я перестала быть человеком, я перестала чувствовать собственное сердце. И даже мои песни перестали быть наполненными. И вот эта авария меня остановила. Как говорится, высшие силы", – рассказала исполнительница.
Наконец, считает Могилевская, это ДТП стало для него определенным "предупреждением", способом его остановить и заставить посмотреть на свою жизнь под другим углом:
"Предупреждение. Просто если ты не понимаешь, что надо остановиться, остановись вот так. И я после того... Мама поправилась, я поправилась, пережила ту операцию (на руке – прим.ред). Ничего сложного, кажется. Просто с железом (в руке - прим.ред) проходила год", – поделилась артистка.
Отметим, что Наталья Могилевская попала в ДТП в августе 2007 года. Авто артистки Toyota Land Cruiser, за рулем которого находился водитель певицы, столкнулось с автобусом. Певица сидела на переднем сиденье. В результате ДТП артистка получила перелом со смещением локтевого отростка на правой руке, ее экстренно госпитализировали и сделали операцию.
Напомним, что на днях Наталья Могилевская эмоционально поделилась, как во время войны отважилась на усыновление двоих детей. Артистка стала мамой для двух приемых дочерей.
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