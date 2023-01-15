Наталья Могилевская рассказала о своем возлюбленном: "Мы были знакомы 20 лет"

Артистка призналась, что ее избранник очень схож с ней по темпераменту.

Украинская певица Наталья Могилевская немного больше рассказала о своем возлюбленном.

Несколько недель назад артистка впервые призналась, что ее сердце занято и что они живут вместе с избранником. В этот раз звезда поделилась подробностями личной жизни.

Могилевская призналась, что осознанно довольно долгое время была одинокой, ведь дала себе обещание, что пока не станет хорошей женой, не будет строить серьезные отношения. Наталья считает, что к хорошей женщине должен прийти хороший мужчина. Таким мнением она поделилась в интервью Григорию Решетнику.

"Я очень долго была одинокой и именно война познакомила меня с таким же как я сумасшедшим мужчиной, который со мной был в таких горячих точках, что никто из моей команды не был готов туда ехать. Он просто безбашенный и я такая же. Мы познакомились, когда помогали эвакуировать людей, детей", — поделилась Могилевская.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

В то же время артистка не спешит рассекречивать любимого, потому что не хочет, чтобы во время войны это становилось темой номер один для обсуждений.

Наталья рассказала, что долгое время работала над своей женственностью, поскольку в ней больше преобладали мужские качества. Что и мешало ей построить семью:

"Должна быть определенная гармония. Я мечтала всегда об отношениях, как задумал Господь. Господь задумал: главные мужские качества это активность, целеустремленность, борьба, сила, напряжение, чтобы добиться результатов. Это мужские результаты", — прокомментировала артистка.

Могилевская призналась, что дома, вместе со своим мужчиной, она очень сдержанна и спокойна:

"Я дома намного спокойнее. Он очень сильный человек. Хочу открыть секрет, мы были знакомы, кстати, 20 лет. Он пытался что-то какие-то отношения... Давно нравилась... Но ведь это было невозможно, потому что он был очень жесток по отношению к тому, как должна вести себя женщина, а я была заточена на карьеру", — объяснила Наталья.

Наталья Могилевская / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Возлюбленный Могилевской очень гордится ею и тем, что певица делает. Мужчина не ревнует избранницу к поклонникам, а даже наоборот – посещает все ее спектакли, чтобы поддержать: "Он говорит: "Наташа настолько сильная, талантливая, красивая". Он очень сильный. Это главное его качество", — призналась исполнительница.

В то же время Наталья поделилась, что очень мечтает о большой дружеской семье: "Я хочу большую семью. Я не знаю, как это произойдет, что я успею. Всегда представляла себе много детей, много родных. Я думаю, что моя мечта сбудется. Как Бог даст".

Напомним, ранее Наталья Могилевская делились, как из оружия своего мужчины пыталась сбить летящий мимо их дома вражеский дрон.

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