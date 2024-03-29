Наталья Могилевская рассказала о воспитании приемных дочерей: "Не бью и не кричу"

Украинская певица Наталья Могилевская, которая два года назад удочерила двух девочек, рассказала об их воспитании.

По словам исполнительницы, она не поднимает руку на своих детей и не кричит на них. Потому что Могилевская помнит свое детство и как такие вещи травмировали. Также артистка отметила, что сейчас читает много книг о воспитании детей и понимает, что лучший способ донести информацию — поговорить с ребенком.

“Я не бью и не кричу. Эти вещи травмируют и травмировали меня. И вообще травмируют людей. Я сегодня читаю книги, как нужно воспитывать. И я понимаю, что нормальная спокойная беседа, глаза, которые поняли тебя, это гораздо более быстрый способ, как научить ребенка. Дать по жопе, это долгий путь. Из-за травм, из-за оскорблений и прочее. То есть это детское поведение у родителей. Взрослое поведение, оно другое: давай сядем, поговорим, что тебе непонятно. Я для тебя полностью безопасна. Давай так договоримся, я все равно буду тебя любить, что бы ты ни сделала. Чем я могу тебе как отец, как мать как помочь", — рассказала Могилевская в комментарии для Ukraine World News.

Наталья Могилевская с приемными дочками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, недавно Наталья Могилевская объехала Украину с концертным туром "Одне велике сердце". Артистки не было дома почти две недели и она поделилась, как ее муж и дочери отнеслись к ее отсутствию.

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