Наталья Могилевская растрогала дочь сюрпризом в ее 13-летие и раскрыла, какие подарки ей сделала

Украинская певица Наталья Могилевская 15 декабря отмечает день рождения старшей дочери Мишель. Девочке исполняется 13 лет.

По случаю праздника исполнительница подготовила для нее приятный сюрприз, а помогала ей в этом 4-летняя Софийка. Они проснулись в шесть утра, пока еще Мишель спала. Артистка вместе с младшей дочерью подготовила для старшей плакат, на котором они написали пожелания. После этого исполнительница украсила дом разнообразными золотистыми воздушными шариками.

Когда Мишель проснулась, то была приятно удивлена сюрпризом, который ее ждал. Семья певицы сразу начала поздравлять девочку с днем рождения. Также Мишель ждали приятные подарки. В частности, певица вручила дочери немало презентов, среди которых новая зимняя обувь, футболка, портфель, набор для рукоделия, пазлы, книги, а также ролики, которые трансформируются в коньки.

Наталья Могилевская показала, какой сюрприз устроила для старшей дочери в ее 13-летие

"Сегодня (15 декабря – прим. ред.) день рождения моей нежной, моей сказочной Мишель! Она по характеру как две капли воды похожа на меня, а внешне похожа на меня настолько, что Лада Лузина говорит: "Зачем ты всем сказала, что это не твоя дочь, могла бы сказать, что ты ее скрывала и все бы поверили". Поздравляю, люблю и спасибо, потому что я с тобой счастлива, моя дорогая", — поздравила дочь артистка.

Тем временем Софийка тоже не оставила сестричку без подарков. Она своими руками сделала для нее картину. Софийка тоже получила презенты, в частности, браслет на руку и зеркальце.

Напомним, недавно Наталья Могилевская делилась, что похудела на 15 килограммов. Артистка уже рассекретила, как у нее получилось это сделать.

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