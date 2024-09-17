Наталья Могилевская растрогала хобби дочерей и призналась, как сразу обоим уделяет внимание: "Очень талантливые"

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала об увлечении и взрослении ее двух дочерей.

Исполнительница признается, что сейчас ее девочки нуждаются в особом внимании, ведь маленькая София только познает жизнь, а старшая 13-летняя Мишель формируется уже как подросток. Поэтому Наталья не скрывает, что постоянно читает соответствующую литературу и не боится обращаться за советами к специалистам, чтобы обеспечить наилучшее будущее для дочерей.

"Физически требует внимания младшая. Ей нужно очень многое организовать и ей была нужна помощь. Потому что она не говорила, не ходила, не ела сама. А что касается психологической помощи, то в ней нуждается старшая дочь. Потому что это обо всем: отношение к жизни, уважение к взрослым, собственные границы и все остальное. Я читаю кучу книг и обсуждаю, потому что вода камень точит", — рассказала Могилевская в эфире телеканала "Киев".

Наталья Могилевская с дочками / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Также артистка призналась, что София и Мишель любят ее песни и даже иногда исполняют их. Наталья говорит, что дочери наделены большими талантами. В частности, старшая интересуется футболом и профессионально им занимается в женской команде.

"Они знают все мои песни, поют. Особенно младшая стоит и поет: "Мама, я где-то свое сердце искала, плакала, что я любви не знала". Это очень смешно. Они очень талантливые. Танцуют, поют прекрасно. Не думаю, что будут идти по этой тропе. Потому что, например, старшая очень любит футбол. Она играет с мальчиками, одна единственная девочка. И сейчас перешла в женскую команду", - поделилась звезда.

Напомним, недавно ведущий Тимур Мирошниченко с супругой Инной сообщили о завершении усыновления дочери Ангелины. В то же время звездная пара призналась, с какими трудностями они столкнулись в суде.

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