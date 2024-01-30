Наталья Могилевская растрогала подарками своих детей, которые она носит с собой

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о вещах, постоянно носит с собой в сумочке.

Так, недавно артистка с гастролями ездила во Львов. На одной из улиц ее встретила блогер, которая снимает видео со звездами и делает разбор, что у них в сумке. Итак, певица также показала довольно интересные вещи, которые носит с собой. Так, у нее всегда под рукой аптечка, кроссовки, еда, духи и лампа для съемки видео.

Кроме такого набора необходимых для артистки вещей она похвасталась особыми подарками и от ее детей. В частности, дочки сделали для мамы открытку и вырезали зверушек в форме пингвина и лисы. К слову, на открытке в форме сердечка девочки также написали для мамы текст. Могилевская не рассказала о чем именно там идет речь, однако отметила, что это текст-"извинения".

Наталья Могилевская показала подарки от своих детей

Отметим, в начале года Наталья Могилевская ошеломила признанием, что стала мамой двух дочерей. Впрочем, долго молчала о них ради комфортной адаптации детей. А недавно Наталья Могилевская высказалась о своих чувствах домашнего семейного уюта в новой видеоработе, где предстает с "мужем" и двумя детьми.

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