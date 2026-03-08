ТСН в социальных сетях

Гламур
454
1 мин

Наталья Могилевская растрогала сюрпризом от дочерей на 8 Марта

Артистка показала, как девочки поздравили ее с праздником.

Валерия Сулима
Наталья Могилевская с дочерьми

Наталья Могилевская с дочерьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская растрогала, какой сюрприз ей сделали дочери на 8 Марта.

Исполнительница не осталась без приятных подарков. В Instagram артистка поделилась, что пока готовила презенты дочерям, они и сами затеяли для нее сюрприз. Мишель и Соня пробрались в мамину комнату, чтобы там все убрать.

После этого, девочки взялись готовить сюрприз. Они выложили из белых лепестков роз сердце, поместили посередине поднос, на котором тоже красовались цветы и зажженные свечи. Дочери принесли Наталье Могилевской кофе в постель. Кстати, чашка тоже была необычной. На ней были напечатаны фото артистки с дочерьми.

"С весной вас, девочки. Пока я готовила подарки моим девушкам, они тихонько пробрались в мою спальню и поздравили меня. Я желаю, чтобы сегодня каждая из вас получила подарок и пусть весна всегда обнимает вас любовью", - отметила артистка.

Напомним, недавно Наталья Могилевская показывала, как младшая дочь собиралась с ней на гастроли. Певица выполнила обещание, которое дала Соне.

