Наталья Могилевская растрогала видео, как 4-летняя дочь заснула у нее на руках

Украинская певица Наталья Могилевская показала трогательные кадры, как младшая дочь спит у нее на руках.

К слову, исполнительница сейчас с детьми и мужем наслаждается отпуском в Карпатах. Семейство любуется видами и активно проводит время вместе. Похоже, особенно насыщенно отдых проходит у младшей дочери артистки.

Наталья Могилевская показала трогательные кадры, как 4-летняя София спит у нее на руках. Девочка измоталась в течение дня, что не доехала к гостинице и уснула прямо в авто.

"Пишите, кто так же как и я сейчас "на работе" у собственных детей? Работаю аниматором, няней, святым Николаем. А вы? У вас тоже каникулы?" – поинтересовалась у пользователей знаменитость.

Наталья Могилевская показала милые кадры, как младшая дочь спит у нее на руках

К слову, когда артистка вместе с Софией доехала к гостинице, то не стала будить ребенка. Наталья Могилевская отнесла девочку на руках в комнату.

Напомним, исполнительница счастлива в отношениях с мужем, вместе с которым воспитывает двух дочерей. Подробностями личной жизни певица почти не делится. Недавно подруга Могилевской рассказала, как исполнительницу изменило материнство. Также писательница Лада Лузина обратила внимание, как девочки внешне похожи на артистку.

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