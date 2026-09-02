Наталья Могилевская растрогала видео, как отвела 6-летнюю дочь в первый класс

Наталья Могилевская с младшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица и тренер нового сезона «Голосу країни» Наталья Могилевская показала, как отвела младшую дочь в первый класс.

В семье знаменитости особенное событие. Младшая дочь артистки пошла в первый класс и официально стала школьницей. Исполнительница тщательно подготовилась к 1 сентября. Артистка сделала Софии прическу, надела красную юбку и вышиванку и вручила букетик цветов.

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Наталья Могилевская призналась, что дочь очень волновалась: и через первый день в школе, и из-за обстрелов. Однако певица все обсуждала с девочкой и нашла нужные слова, которые ее утешили.

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«Всю ночь Соня не спала, волновалась. И через школу, и из-за обстрелов. Мы тихонько обсуждали все волнения о новой учительнице, о детишках, которые будут в классе, о любимых занятиях вне школы», — делится артистка.

В школе дочь певицы хочет научиться хорошо читать, а также писать, чтобы собственноручно создавать маме открытки. Кроме того, девочка решила овладеть игрой на фортепиано. Наталья Могилевская искренне желает, чтобы в Софии все получилось. Также певица хочет, чтобы в Украине скорее наступил мир, и детям не приходилось жить среди постоянных воздушных тревог и обстрелов.

«Новые мечты, новые перспективы, новые волнения. Это была незабываемая ночь и незабываемое утро. Желаю всем первоклассникам провести этот важный день в покое, в радости и в обычном классе, а не в бомбоубежище. Молюсь за это», — отметила исполнительница.

Напомним, недавно ведущий Александр Педан восхитил фото с двумя детьми и женой. Шоумен показал, как отвел сына на 1 сентября в школу.

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