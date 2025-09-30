Наталья Могилевская с дочкой насладилась массажем и рассекретила свои "места силы"

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская вместе с младшей дочкой устроила себе день расслабления.

В своем Instagram артистка опубликовала кадры, как она весело и с пользой проводит время со своей дочкой Софийкой. На них Наталье делают массаж. Она в то время наслаждается компанией девочки, которая в свою очередь нежно прижимается к маме.

"Всем доброго утра! Мы с Соней уже успели на массаж", — подписала публикацию исполнительница.

Наталья Могилевская с дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

До этого, звезда поделилась, что еще помогает ей отдохнуть и пополнить свой запас энергии. Певица рассекретила свои любимые места, которые наполняют ее силой и единством с природой. Наталья отметила, что одной из таких локаций для нее является остров Хортица, который расположен в Запорожской области.

"Есть места, которые невозможно объяснить словами. Для меня это — Хортица. Там всегда нахожу ответы на свои вопросы, чувствую силу и внутреннее спокойствие", — поделилась Наталья.

Наталья Моглевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Пост Натальи Моглевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

