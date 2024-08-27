Наталья Могилевская шокировала, как оккупанты уничтожили дом родственницы ее близкой знакомой: "Страшная атака"

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о горе в семье ее сотрудницы после утренних обстрелов Луцка 26 августа.

Как известно, в тот день несколько обломков сбитого российского дрона повредили многоэтажки и критический объект инфраструктуры. Был найден один погибший, еще шестеро ранены. Тогда же жителей эвакуировали и оказали медицинскую помощь.

К сожалению, среди потерпевших была родственница сотрудницы Натальи Могилевской. В частности, женщина потеряла все свое имущество, почти ничего не уцелело. Певица уже опубликовала фото с последствиями действий окупантов.

Наталья Могилевская рассказала о горе в семье сотрудницы / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская рассказала о горе в семье сотрудницы / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Друзья, все мы пережили сегодня страшную атаку и вы видели новости о попадании в жилой дом в Луцке... Сейчас так выглядит квартира родственницы моей сотрудницы", — написала Могилевская в фотоблоге.

Напомним, недавно государство-террорист Россия совершило еще одно циничное преступление. В ночь на 27 августа оно обстреляло гостиницу в центре Кривого Рога. Украинские знаменитости уже отреагировали на преступление и вспомнили знаковые события, связывавшие их с уничтоженным оккупантами местом.

Читайте также: