Наталья Могилевская шокировала, как оккупанты уничтожили дом родственницы ее близкой знакомой: "Страшная атака"

Артистка показала последствия русского терроризма.
Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о горе в семье ее сотрудницы после утренних обстрелов Луцка 26 августа.
Как известно, в тот день несколько обломков сбитого российского дрона повредили многоэтажки и критический объект инфраструктуры. Был найден один погибший, еще шестеро ранены. Тогда же жителей эвакуировали и оказали медицинскую помощь.
К сожалению, среди потерпевших была родственница сотрудницы Натальи Могилевской. В частности, женщина потеряла все свое имущество, почти ничего не уцелело. Певица уже опубликовала фото с последствиями действий окупантов.
"Друзья, все мы пережили сегодня страшную атаку и вы видели новости о попадании в жилой дом в Луцке... Сейчас так выглядит квартира родственницы моей сотрудницы", — написала Могилевская в фотоблоге.
Напомним, недавно государство-террорист Россия совершило еще одно циничное преступление. В ночь на 27 августа оно обстреляло гостиницу в центре Кривого Рога. Украинские знаменитости уже отреагировали на преступление и вспомнили знаковые события, связывавшие их с уничтоженным оккупантами местом.
Читайте также:
- Джамала с крошечным сыном поплавала в бассейне и рассекретила свой лучший подарок на 41-летие
- У Мэрайи Кэри в один день умерли мама и родная сестра: "Мое сердце разбито"
- Злата Огневич ответила на хейт новой песни и прокомментировала приписанный ей роман с женатым певцом