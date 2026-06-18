Наталья Могилевская шокировала попаданием ракеты возле ее дома и показала полностью уничтоженную улицу

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица Наталья Могилевская шокировала попаданием вражеской ракеты возле ее дома в Киеве.

Произошло это во время массированного обстрела Россией Украины в ночь на 15 июня. Долгое время после атаки на Киев исполнительница не выходила на связь, и, оказалось, на то есть причина. Наталья Могилевская говорит, что рядом с ее домом был прилет вражеской ракеты. Как результат, соседняя с артисткой улица была уничтожена. Певица намекнула, что обстрел и для нее не прошел бесследно.

«Не зря волновались мы, друзья, потому что соседнюю улицу с нами в ту ночь снесло почти полностью ракетой. Она почти вся сгорела», — поделилась артистка.

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Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская говорит, что на фоне последних событий у нее значительно ухудшилось здоровье. Из-за стресса знаменитость заболела. Напоследок исполнительница обратилась к фанатам и призвала их заботиться о себе.

«Я сегодня на стрессе. Поднялись все болезни, которые есть. С простудой лежу. На улице лето, а я на стрессе третий день уже никакая. Ничего не проходит бесследно. Берегите себя», — призналась артистка.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, в ночь на 15 июня Наталья Могилевская публиковала видео, где она взволнованно следит за дочерью, а на фоне слышны громкие взрывы. Исполнительница делилась своими страшными предчувствиями, что это было только начало. Оказалось, страхи артистки сбылись.

Кстати, на видео отреагировала российская певица Алла Пугачева. Исполнительница после ужасного обстрела Киева обратилась к Наталье Могилевской.

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