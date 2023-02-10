Наталья Могилевская спустя 15 лет перепела на украинском свой лирический хит "Любила"

Певица Наталья Могилевская переработала свой хит "Любила", который впервые спела еще в 2008 году.

Любимая песня миллионов поклонников получила новое звучание на украинском языке. Обновленную версию своего лирического хита исполнительница представила на своем YouTube канале.

Могилевская поделилась, что свою песню она посвящает всем украинцам, которые обрели свою любовь во время войны.

"Посвящаю всем влюбленным во время войны. Говорят, самые ужасные моменты нашей жизни иногда превращаются в самые красивые. Я никогда не видела столько любви вокруг, сколько вижу сейчас", – представила трек певица.

Кстати, сама исполнительница также встретила свою любовь во время полномасштабной войны в Украине. Со своим избранником, которого Могилевская скрывает от публики, она была знакома целых 20 лет, но только во время боевых действий они смогли сблизиться и полюбить друг друга.

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