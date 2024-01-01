Наталья Могилевская стала матерью: певица показала нежное фото с детьми

В ночь на 1 января 2024 года украинская певица Наталья Могилевская поделилась радостной новостью о том, что она стала матерью.

Об этом она сообщила в соцсетях.

"Я счастлива... В эту сказочную ночь, когда должны сбываться мечты, самая большая мечта моей жизни сбылась.

Хочу поблагодарить всех моих друзей, коллег и известных людей, кто знал мою тайну, но держал ее в секрете длительное время", — заявила Могилевская.

"Хочу поблагодарить всех своих зрителей за поддержку и защиту моей личной жизни. Такой трогательной реакции я не ожидала. Даже не знаю как Вас благодарить. Вы меня очень растрогали...

Хочу поблагодарить всех, кто с уважением отнесся к тому, что моим детям было необходимое время для адаптации и почувствовать себя в безопасности", — пояснила она.

Могилевская стала матерью / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Так уже сложилось, что, наверное, пришло время сообщить вам эту новость. И с радостью хочу в эту новогоднюю ночь сказать, что я стала мамой… Желаю всем детям Украины, оставшимся без родителей, найти своих любимых свою семью", — отметила. певица.

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"С уважением к частной жизни детей я не показываю их лицо и никакого интервью давать не планирую", — объяснила Могилевская.

На нежном фото в розовых тонах изображена она вместе с двумя детьми, лиц которых не видно. Меньшего ребенка она держит на руках, а большая ее нежно обнимает.

Напомним, что касается Натальи Могилевской, то в начале декабря ее заскочили в Киеве с ребенком, которому на вид два-три года. Девочка якобы называла исполнительницу мамой. Артистка тогда не комментировала эти новости. Вполне возможно, что в "Вечернем Квартале" Наталья Могилевская впервые признается, действительно ли стала мамой и что это за ребенок, с которым его заскочили в Киеве.

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