Наталья Могилевская стала владелицей нового роскошного авто: в сколько певице обошлась покупка

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

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Украинская певица и тренер 14-го сезона «Голосу країни» Наталья Могилевская стала обладательницей нового роскошного автомобиля.

Об этом исполнительница рассказала в Instagram. Артистка поделилась, что решила сменить транспортное средство. Исполнительница остановила свой выбор на немецком производителе авто Audi. Знаменитость выбрала кроссовер премиум-класса Audi Q5.

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Новое авто Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Наталья Могилевская уже и показала, как выглядит ее новый автомобиль. Певица выбрала авто белого цвета. Салон тоже в светлых оттенках и украшен кожей. Стоимость Audi Q5 в Украине зависит от модели и года выпуска. Автомобили из салона обойдутся владельцу от 2,8 до 3,7 миллиона гривен. На вторичном рынке цены разнятся. Если выбирать Audi Q5 первого поколения, то придется заплатить 10-18 тысяч долларов, а второго — 20-43 тысячи долларов.

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Новое авто Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Сама же Наталья Могилевская делится, что очень радуется новинке. Также артистка отметила, что процесс покупки прошел без лишних волнений, и все сложилось именно так, как ей этого хотелось.

«Ну что, наконец-то могу показать ее вам. Я очень довольна, что весь процесс прошел без лишних переживаний и главное, что все произошло именно так, как я хотела», — отметила исполнительница.

Новое авто Натальи Могилевской / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Напомним, недавно Наталья Могилевская раскрыла тайну псевдонимов певцов Владимира Дантеса и Макса Барских. Артистка призналась, как им на самом деле выбирали сценические имена.

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