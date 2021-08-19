Наталья Могилевская сыграла сольный концерт в Киеве, на котором ее позвали замуж

Наталья Могилевская сыграла сольный концерт в Киеве, на котором ее позвали замуж

Сцена певицы была расположена на воде.

Украинская певица Наталья Могилевская 14 августа сыграла сольное выступление в Киеве, которое состоялось в концертно-развлекательном комплексе Bakkara.

На концерте Наталья Могилевская появилась очень эффектно. Артистка приплыла на яхте, исполняя песню «Морские звезды». А когда яхта пришвартовалась, то певица вышла на сцену, которая была размещена на воде.

Наталья Могилевская исполнила под открытым небом свои лучшие хиты: «Завелась», «Любила», «Я танцевала», а также украиноязычные треки «Відірватись від землі», «Місяць» и «Покохала».

Наталья Могилевская

Для выступления Наталья выбрала наряд, украшенный цветными пайетками.

Концерт Натальи Могилевской

Кстати, во время общения артистки с прессой до понтона, на котором расположена сцена, подплыли несколько катеров с ее поклонниками. Они громко пели хиты Натальи, засыпали ее комплиментами.

Исполнительница была рада такому вниманию. Как вдруг один из мужчин встал со своего места и воскликнул: «Наталья, выходите за меня замуж!».

Напомним, недавно исполнительница отметила свой день рождения. Наталья сняла корабль, на котором плавала в Киеве. Звезда позвала только близких друзей. Как угощение знаменитость использовала ягоды и фрукты.

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