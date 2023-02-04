Наталья Могилевская тронула Сеть архивным видео с Кузьмой Скрябиным

Артистка вспомнила одно из выступлений на проекте "Шанс".
Певица Наталья Могилевская поделилась трогательными воспоминаниями о своем друге, музыканте Кузьме Скрябине.
Исполнительница вспомнила одно из своих выступлений во время финала проекта "Шанс", который они вели вместе с коллегой. Тогда Могилевская спела песню Скрябина "Старі фотографії". В момент выступления певицы музыкант находился в зале, а затем вышел на сцену к Наталье и вместе с ней спел свой хит.
"Кажется, что это было так давно, когда в руках держу этот альбом…", — подписала видео строчками из песни Могилевская.
Трогательными видео Могилевская поделилась через несколько дней после годовщины смерти Кузьмы. 2 февраля 2023 года прошло восемь лет после страшной автокатастрофы, унесшей жизни легендарного музыканта.
Поклонники в комментариях написали, как сильно унывают по артисту и вспомнили, каким был звездный дуэт.
- Сколько воспоминаний! Детство!
- У вас был потрясающий дуэт!
- Пока смотрела, так нахлынули воспоминания!
Ранее сайт ТСН.ua вспомнил острые высказывания Кузьмы, ставшие пророческими.
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