Наталья Могилевская с дочерьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Реклама

Украинская певица Наталья Могилевская удивила, какой комплекс возник у ее дочерей из-за того, что их мама - известная артистка.

Исполнительница воспитывает 13-летнюю Мишель и 5-летнюю Софию. В комментарии ТСН артистка говорит, что рассказывает дочерям о своей работе и показывает все сложности, чтобы они понимали, чем именно занимается их мама. Более того, иногда Наталья Могилевская берет девочек на репетиции и на студии. Правда, это происходит только тогда, когда есть возможность избежать чрезмерного внимания.

"Я с ними бываю только на репетициях, когда меня окружают друзья и никто не снимает. Я просто хочу показать, какая есть мамина работа. Выглядит так, будто бы мама ничего не делает, просто такая красивая, ходит с микрофоном на телевидении. Я иногда беру их на репетиции, беру на студии, чтобы они видели, что это - огромный труд", - говорит артистка.

Реклама

Наталья Могилевская с дочерьми / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Правда, профессия Натальи Могилевской накладывает на дочерей свой отпечаток. Артистка говорит, что у девочек появился комплекс: они стремятся быть во всем номером один и достигать безумных успехов, как и их звездная мама.

"И еще главное - из-за того, что мама звезда, у них есть комплекс, что они должны быть лучшими. Например, спортом занимается старшая, говорит: "Я должна быть первой". Я говорю: "С чего ты взяла? Ты только начала заниматься". И я слышу: "Я могу быть только чемпионом, потому что ты - номер один, и я тоже номер один", - поделилась исполнительница.

Наталья Могилевская со старшей дочерью / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Однако Наталья Могилевская объясняет дочерям, что это не объективный комплекс. Певица говорит, что за годы в ее карьере происходило разное и не всегда удавалось достигать вершин. Артистка делится, что главное - это работать над собой, что она и постоянно делает. По словам Натальи Могилевской, после таких разговоров дочери чувствуют себя лучше.

"Я ее привожу на работу и говорю: "Я не номер один. За 30 лет были разные вещи, была конкуренция, были девушки, которые гораздо быстрее что-то делали, гораздо лучше. Поэтому я шла и работала над вокалом или танцевала, или худела для того, чтобы оставаться в пятерке лучших". И она начинает понимать, что мама не недосягаемая звезда и не нужно быть первой, а что это жизнь. Бывают кризисы, а бывают подъемы, бывают победы. И ей легче стало, когда я ей сказала, что я тоже не первая. Я бываю иногда и пятой", - добавила артистка.

Реклама

Дата публикации 18:44, 31.10.25 Количество просмотров 17 Новые шутки и лица: «Квартал 95» пригласил на съемку военных

Напомним, недавно Наталья Могилевская представила новую песню "Бай Бай". Также исполнительница сняла клип на композицию, в котором освободилась от абьюзивных отношений.