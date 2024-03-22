Наталья Могилевская удивила магической мощной песней "Журба" в неприсущем ей стиле

Исполнительница также представила видео на трек, снятое во время ее тура.
В день очередных массовых обстрелов Украины Наталья Могилевская решила поддержать силу духа украинцев и представила новую патриотическую песню "Журба".
Как отметила исполнительница, эту композицию она создала, чтобы помочь украинцам найти в себе силы любить жизнь, несмотря на все тревоги и страхи, которые мы переживаем сейчас.
"Не печалься, моя Украина! Эту песню я создала, чтобы поддержать наш дух, чтобы найти в сердце силы и радость встретить весну, встретить солнце, посеять новый урожай. Чтобы найти в себе силы любить жизнь и не печалиться, несмотря на все тревоги и страхи", — написала в своем Instagram Могилевская.
Вместе с песней состоялась и премьера клипа к ней. Кадры были сняты во время концертного тура Могилевской "Одне велике серце", где также засветились поклонники звезды. Также в видео исполнительница поет новый трек, стоя на улице, среди огромных камней в длинной теплой шубе. По словам Натальи, это видео было снято во время тура по Украине под обстрелами и во время тревог.
В свою очередь, поклонники творчества Могилевской эмоционально восприняли ее новую композицию:
- Очень мощная песня!...Просто без слов...магически! Спасибо за трек! Удачи в творчестве!
- Вау, какая же мощная песня. Драйвовая, просто какая-то магическая, завораживает звучанием с первых секунд
- Мощно, слова касаются души
- Нам такие мотивирующие и мощные песни нужны. Новая эпоха музыки, попса уже неактуальна
Напомним, 16 марта Наталья Могилевская в рамках тура "Одне велике серце" отыграла сольный концерт в Киеве. Звезда поделилась, как ее приемные дочери отреагировали на выступление мамы.
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