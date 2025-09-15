Наталья Могилевская удивила методом похудения на 25 килограммов: "Это особенный способ"

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская после похудения на 25 килограммов рассекретила метод, который ей в этом помог.

В свой день рождения артистка опубликовала фотографии, на которых просто удивила внешним видом. Артистка заметно похудела, а ее фигура стала очень сильно стройной. Как оказалось, певица избавилась от 25 килограммов. На проекте "Тур зірками" Наталья Могилевская говорит, что потратила на это год.

Оказывается, артистка худела с помощью особенного способа. Знаменитость говорит, что выбрала для себя духовный рост, а также чистку организма со специалистами. Наконец, это все дало отличный результат.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Я потеряла год. Это был особенный способ. Я раньше использовала все! В этот раз я пошла через духовный рост и чистку организма. Это вообще не было похудение, я просто занималась печенью, ЖКТ, горькие травы", - заверила певица.

Также артистка заблаговременно ответила на возможные упреки о похудении с помощью препаратов. Исполнительница заверила, что не употребляла лекарство для диабетиков "Оземпик".

Также артистка заблаговременно ответила на возможные упреки о похудении с помощью препаратов. Исполнительница заверила, что не употребляла лекарство для диабетиков "Оземпик".