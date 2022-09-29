Наталья Могилевская удивила подарком, который для нее подготовили военные

Исполнительница Наталья Могилевская выступала для украинских защитников, чтобы поддержать их боевой дух.

Впрочем, не только артистка приятно порадовала военных. Защитники тоже подготовили для Натальи неожиданный сюрприз.

После выступления звезде подарили букет цветов и довольно оригинальный презент. Могилевской нарисовали карандашом черно-белый портер. В общем, работа настолько талантлива, что ее легко спутать с фотографией.

"Я удивлена! Какие среди наших защитников есть талантливые люди! Очень красивая и искусная работа! Как же мне приятно!" – поделилась исполнительница.

Судя по реакции Могилевской, она действительно была удивлена. Знаменитость не ожидала получить столь приятный подарок.

Напомним, в августе этого года Наталью Могилевскую президент Украины Владимир Зеленский наградил почетной нагродой. Артистка получила Орден княгини Ольги III степени.

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