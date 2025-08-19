Наталья Могилевская удивила похудением на 25 килограммов

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская рассказала о своем значительном похудении и будущем возвращении в шоу-бизнес.

В эфире телеканала М1 артистка сообщила, что за последнее время ей удалось избавиться от 25 кг. Она отметила, что похудение стало частью подготовки к новому этапу карьеры. По ее словам, это уже третий раз, когда она сбрасывает такое количество лишних килограммов.

«Я снова хочу зайти на Олимп. Я снова минус 25 — это уже третий раз. Вообще мой новый концерт называется „Версия 5.0“, потому что я в пятый раз возвращаюсь и надеюсь на этот раз вернуться красиво», — отметила артистка.

Наталья Могилевская / © elle.ua

Могилевской 2 августа исполнилось 50 лет. Певица поделилась, что последние несколько лет подводила итоги и главной целью для нее — это не стать успешной, а быть счастливой.

Напомним, недавно Наталья Могилевская показала лицо своей младшей 5-летней дочери. Артистка поделилась, как проводит свое утро вместе с семьей.