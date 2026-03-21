Наталья Могилевская удивила признанием о ее аресте в 90-х: "Всех загребли, и меня с ними"

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Украинская певица Наталья Могилевская удивила признанием, как ее арестовывали полицейские.

История случилась в далеких 90-х. Исполнительница в разговоре с "Люкс ФМ" вспомнила, она тогда сидела в отеле, готовилась к спектаклю. Компанию знаменитости составляла подруга, которая на тот момент находилась в отношениях с бандитом. Наконец, в отель ворвались полицейские. Правоохранители арестовали бандитов, а вместе с ними забрали в участок и Наталью Могилевскую, и ее подругу.

"Меня арестовывали в 90-х. Серьезно! В отеле на первом этаже я сидела, томик Шекспира читала с подружкой. А подруга встречалась с парнем из бригады. Их всех загребли, и меня с ними", - вспомнила артистка.

Наталья Могилевская / © instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Однако певица не могла долго оставаться в участке. Дело в том, что исполнительнице надо было играть Джульетту в спектакле "Ромео и Джульетта". Наталья Могилевская начала объяснять правоохранителям, что они с подругой здесь ни при чем, и договариваться, чтобы те их отпустили. Артистка даже в обмен звала на спектакль. Наконец, знаменитость и ее подругу отпустили.

"Я договорилась, что хотя бы меня и подружку отпустили. Мы же там ни при чем к той банде", - добавила артистка.

